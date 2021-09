Pas de pénurie de papier en vue, mais des délais allongés et une hausse des prix

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Franck Stassi Les papetiers européens ajustent leurs capacités de production à l'évolution de la demande.

Les derniers ouvrages vainqueurs des prix littéraires pourront-ils être réimprimés? Faudra-t-il se passer de ses journaux favoris? "Ponctuellement, certaines sortes de papier connaîtront des difficultés d’approvisionnement, mais nous ne sommes pas dans une situation de blocage", veut rassurer Benoît Duquesne, président de l’Union nationale des industries de l'impression et de la communication (Uniic), en réponse aux rumeurs de pénurie de papier qui ne cessent de croître ces derniers mois.

L’allongement des délais de livraison constitue aujourd’hui la principale difficulté rencontrée par les imprimeurs, ainsi que les contraintes de transport. "Assez fréquemment, des camions ne se présentent pas au chargement". Directeur général du groupe Tonnelier, spécialisé dans l’impression de notices pharmaceutiques à Condé-en-Normandie (Calvados), il fait état, sur ses approvisionnements en papier offset à faible grammage (40 à 45 grammes), de délais de plus en plus longs et de prix en hausse de 15% à 20% depuis le début de l’année.

Des coûts de production plus élevés [...]