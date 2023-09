Pas de pénurie d’uranium en France, flambée du cours du pétrole, pièces de moteurs falsifiées chez Airbus et Boeing… Les cinq articles les plus lus

1 - Le nucléaire européen n’a pas de problème d’approvisionnement en uranium, mais…

L’approvisionnement de la France en uranium, bien diversifié, n’est pas menacé par la situation au Niger. Mais comme l’a rappelé l’annonce fin août par la Suède d’une potentielle relance de l'extraction sur son sol, ce petit marché minier est sous pression et se transforme pour répondre à la demande.

2 - Les cours du pétrole atteignent des sommets après les annonces de l’Arabie saoudite et de la Russie

L'Arabie saoudite et la Russie ont annoncé la prolongation de leur réduction de production de pétrole jusqu'à la fin de l'année de respectivement un million et 300 000 barils par jour. Des décisions qui ont fait atteindre aux cours du baril de Brent et de WTI son plus haut niveau depuis novembre 2022 mardi 5 septembre.

3 - De fausses pièces de rechange retrouvées dans des Airbus A320 et des Boeing 737

Des dizaines de fausses pièces de rechanges ont été trouvées dans les moteurs de certains Airbus A320 et Boeing 737. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), qui a donné l’alerte début août, a lancé une enquête pour connaître l’ampleur de la fraude.

4 - "Raccourcir les délais d’implantation des usines est un non-sens", estime Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet présente à L’Usine Nouvelle la stratégie de son syndicat sur la transition verte et ses attentes pour la rentrée sociale.

5 - [L'instant tech] Cette hydrolienne biomimétique produit déjà de l’électricité verte sur le Rhône

Le 5 juillet dernier, la start-up française EEL Energy a mis à l'eau la première hydrolienne biomimétique sur le Rhône, au niveau de la commune de Caluire-et-Cuire. Trois autres doivent suivre d’ici la fin de l’année.