Pas de marquage CE pour les nouveaux ciments bas carbone

De nouveaux ciments (CEM II/C-M et CEM VI) destinés à la préparation de béton, mortier et coulis, présentant une empreinte carbone réduite de 35 % par rapport aux produits actuels et de 50 % par rapport à un ciment Portland CEM-I, font désormais l’objet d’une norme française (NF EN 197-5).