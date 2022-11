Pas de déchet plastique dans le compost domestique

Saisie il y a un an par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) pour la réalisation de l’expertise relative aux impacts sanitaires et environnementaux de matières plastique biosourcées, biodégradables et compostables prévue par la loi Agec, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) vient de publier son avis. Et le moins que l’on puisse dire est que cela ne va pas faciliter la compréhension de la part du grand public. Parce que la consigne de l’Anses est claire : il ne faut plus jeter de plastique dans les composteurs domestiques, et ce, quelles que soient les qualifications, biodégradables et/ou compostables, et les certifications !

[...]