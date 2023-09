[Communiqué] Pas-de-Calais : reprise de l’entreprise béthunoise Coenmans Recyclage Industriel par le groupe belge Galloo

Le groupe belge Galloo a annoncé l’acquisition de la société béthunoise Coenmans Recyclage Industriel, dans le département du Pas-de-Calais. L’ouverture officielle de la structure, rebaptisée Galloo Béthune, s’est déroulée le 16 août 2023 avec l’accueil de ses 14 nouveaux collaborateurs.

Coenmans Recyclage Industriel a été fondée en 2009 avec une usine d’environ 40 000 m². Ce site traite entre 25 000 et 30 000 tonnes de produits par an. Ces matières peuvent être des métaux ferreux et non ferreux, des véhicules hors d’usage, des câbles électriques ainsi que des déchets de matériaux électroniques et électriques. En Europe occidentale, le groupe Galloo fait partie des principales entreprises qui recyclent tous les types de métaux. Cette industrie transforme des biens de consommation et de la ferraille en fin de vie de manière écologique. Elle dispose de plusieurs succursales en Belgique, aux Pays-Bas et en France.

Ce rachat s’inscrit dans le programme d’investissement de la firme belge, visant le renforcement de sa présence dans la région des Hauts-de-France et l’extension de ses capacités de recyclage.