[Communiqué] Pas-de-Calais : renforcement de la présence de Keestrack dans le nord de la France

En août, Keestrack a annoncé une collaboration avec Smet Machinery, un centre de recyclage belge. Celui-ci devient l’importateur des équipements mobiles de concassage et de criblage Keekstrack en Flandre (Belgique) et dans six départements du nord de la France, dont le Pas-de-Calais. Ce rapprochement vise à faciliter la vente, l’entretien et la location de machines destinées au recyclage.

En 2021, Keestrack a commercialisé une série de machines respectueuses de l’environnement, sans émission de polluants. En complément, il propose une solution alternative qui permet l’alimentation directe des concasseurs, des cribles et des convoyeurs en l’absence de connexion au réseau électrique.

Grâce à ce partenariat, Keestrack renforce sa présence en France. Cette entente crée des opportunités pour les entreprises et les industries locales impliquées dans le recyclage, leur offrant l’accès à des machines avancées et à une expertise technique. Ce partenariat générera des possibilités de recrutement dans le département du Pas-de-Calais.