Pas-de-Calais : le groupe Roquette renforce ses investissements dans les produits alternatifs à la viande

Le groupe Roquette est une entreprise implantée à Lestrem dans le département du Pas-de-Calais. Spécialisé dans les ingrédients d'origine végétale, il a annoncé son entrée au capital de Daiz Inc, une start-up japonaise évoluant dans la FoodTech. L’opération permet à l’enseigne d’investir dans la technologie de germination et d’extrusion des graines, conçue par son homologue asiatique. La méthode, appliquée au soja et aux pois, permet d’obtenir les ingrédients essentiels à la production de « viande » végétale.

Ce rapprochement va permettre au groupe Roquette de renforcer ses investissements dans le développement d’ingrédients innovants et plus durables. L’initiative s’inscrit également dans son ambition de devenir un leader sur le marché des aliments de substitution. Précisons que le groupe et son partenaire projettent de mettre au point une nouvelle approche dans l’extraction sélective des protéines. Ils prévoient aussi de lancer de nouveaux produits alternatifs au poisson et aux produits laitiers. Selon les prévisions, une première commercialisation devrait se faire au cours de cette année 2023.