Pas de but entre la Hongrie et l'Irlande

© Bernadett Szabo La Hongrie n'a pas trouvé la faille face aux Irlandais /Photo prise le 8 juin 2021/REUTERS/Bernadett Szabo

Présente à l'Euro dans le même groupe que la France, l'Allemagne et le Portugal, la Hongrie ne s'est pas rassurée lors de son dernier match de préparation. Les Hongrois ne sont pas parvenus à trouver la faille et ont concédé le nul 0-0 face à l'Irlande. Dominatrice dans le jeu, la Hongrie a toutefois manqué de justesse et de sang froid dans le dernier geste. Déjà petits vainqueurs face à Chypre (1-0) les coéquipiers de Peter Gulasci devront se montrer beaucoup plus tranchants et précis pour espérer exister dans le Groupe F. De son côté, l'Irlande devra attendre le mois de septembre pour rejouer un match international.