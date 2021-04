Pas d’électrification sans subventions

Les ventes de pompes à chaleur ont bondi de 83% entre 2018 et 2019. L’explication ? Le crédit d’impôt de 30% s’est transformé en une subvention pouvant aller jusqu’à 8 000 euros. L’électrification de la mobilité, du bâtiment et de l’industrie relève d’un savant assemblage de réglementations, de progrès techniques… et de subventions.