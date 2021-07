"Pas d’avion vert sans système industriel vert", estime Robert Nardini, responsable de l’ingénierie de production d’Airbus

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Airbus / Wolfram Schroll C'est à Hambourg (Allemagne) qu'Airbus expérimente les technologies de pointe d'assemblage d'avions.

A l’avenir, la conquête du ciel passera par de nouveaux avions, mais aussi… Par de nouveaux moyens de production. Airbus et Boeing ne cachent plus depuis quelques mois leur volonté de revoir de fond en comble leur manière d’assembler les avions, lorgnant tous deux le secteur automobile. Ce que cherchent les avionneurs? Une plus grande flexibilité des lignes d’assemblage, une réduction des temps de cycles et au final des gains significatifs de compétitivité. Passage en revue de cette disruption annoncée avec Robert Nardini, responsable de l’ingénierie de production d’Airbus.

L’Usine Nouvelle. - Quelles sont les ambitions d’Airbus en matière de production pour les programmes futurs?

Robert Nardini. - Airbus construira son prochain programme, quel qu’il soit, de manière différente par rapport à ce qui s’est fait jusqu’à présent. Les ambitions que nous avons en matière de cadence de production, de qualité, de réduction des cycles de développement, de maturité à l’entrée en service de l'avion, sont telles, que l’on peut dire que les process et outils actuels ne sont pas adéquats. Airbus compte par exemple faire passer le temps de développement de 8 à 5 ans environ. En matière de réduction de coût de production, le pourcentage est à deux chiffres. Le nouveau système industriel devra être prêt d'ici quelques années, pour être capable de supporter un prochain développement de programme. Airbus s'y prépare avec une logique incrémentale qui permet de développer et d'implémenter des briques technologiques sur les programmes actuels et futurs.

