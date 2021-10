Pas besoin du nucléaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 selon Négawatt

Il y a encore d’irréductibles écologistes pour y croire et le démontrer… La France n’a pas besoin de nucléaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Depuis 2001, l’association NégaWatt publie tous les cinq ans un scénario qui explique comment la France peut se passer de l’atome, en partant non pas de la production, mais d’une approche globale de la demande d’énergie, et pas uniquement d’électricité. Alors que la France doit décider, ou non, de la construction de nouveaux réacteurs EPR, elle a publié une synthèse de son nouveau scénario 2022 le 20 octobre, quelques jours avant la sortie, le 25 octobre, du rapport Futurs énergétiques 2050 du gestionnaire du réseau électrique RTE commandé par le gouvernement.