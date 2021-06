Participez à la Matinée industrie durable 2021

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Le temps de la prise de conscience écologique au sein des industries est dépassé, aujourd’hui l’impératif de l’industrie durable est un fait. Les activités des entreprises sont aujourd’hui scrutées et attendues comme exemples pour faire bouger les choses à un plus haut niveau.

Cette exigence concerne particulièrement les industriels, perçus comme faisant partie des plus grands pollueurs (textile, pétrochimie, transport…), qui doivent trouver des moyens concrets de rendre leur croissance responsable. Les quelques actions pour diminuer les externalités négatives ne sont plus suffisantes, c’est le business model productiviste dans son ensemble qui est remis en cause et qui doit se réinventer pour proposer des solutions respectueuses de l’environnement, en faveur du progrès social à tous les niveaux de la supply chain... mais rentables.

Pourtant, le secteur industriel est en difficulté depuis bien des années, accentué depuis la pandémie, ce qui pourrait rendre d’autant plus compliqué le passage vers la durabilité. Comment faire alors pour embarquer l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur dans leur transition écologique ? Comment trouver un juste équilibre entre durabilité et industrie 4.0 ? Quels enjeux de l’électrification ? Comment trouver des financements et accompagnements pour réussir sa transition et enclencher une relance durable ?

Participez à notre matinée industrie durable, mardi 29 juin à Paris et en ligne:

Retrouvez le programme et les informations pratiques

Pourquoi participer?

• Challenger vos business models et repenser l’industrie de demain

• Rencontrer les acteurs clés qui ont réussi leur transition vers la « sustainability »

• Devenir incollable sur les meilleures stratégies en faveur de l’environnement et de votre croissance

• Assister à la remise des Trophées de l'industrie durable, qui récompensent les meilleures initiatives

