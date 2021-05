Participez à la Matinée industrie du futur 2021

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © L'Usine Nouvelle

La crise sanitaire de 2020 a eu deux effets sur le plan industriel. Elle a révélé les fragilités de certaines entreprises (59 fermetures de sites de production en France), mais elle a aussi poussé les usines à s’adapter pour continuer à produire coûte que coûte et développer de nouveaux moyens humains, technologiques et numériques. Ces contraintes ont également créé de nouvelles opportunités et effets d’aubaine liées aux premières aides d'Etat, puisque l’on a constaté l’ouverture de 25 nouveaux sites industriels en 2020.

Des témoignages d'industriels

Comment les usines ont-elles passé le cap du Covid-19? Production en mode dégradé, supply chain sécurisées, process numérisés, équipes réorganisées… Quels ont été les facteurs majeurs de résilience et quels process ont été mis en place dans l’urgence ? Aujourd’hui, comment maintenir la qualité et la compétitivité des usines ? Pour y répondre, nous recueillerons, lors de la matinée Industrie du Futur, les témoignages de dirigeants d’usines et experts de la production et des process. Nous terminerons la matinée par la cérémonie de remise des trophées des Usines 2021, qui récompensent l’excellence industrielle.

