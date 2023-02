Participation et intéressement atteindront 4300 euros minimum chez Stellantis

«Heureux». Xavier Chéreau, directeur des ressources humaines et de la transformation de Stellantis, l’a répété plusieurs fois, le 22 février, en présentant les conséquences RH des bons résultats annuels de son groupe : il est «heureux» de pouvoir en faire profiter les salariés à un niveau jamais atteint depuis dix ans, dans un contexte mouvementé pour le secteur automobile. Les bénéfices record du groupe en 2022 – 16,8 milliards d’euros – permettent d’en verser 2 milliards aux salariés dans le monde, soit 200 millions d’euros de plus qu'en 2022. Selon les pays et les accords, cela passera par de la participation et de l’intéressement, des parts variables, des augmentations décidées par les managers, a précisé Xavier Chéreau.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]