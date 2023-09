Partenariat coréen dans les bioplastiques

Remplacer les plastiques d’origine fossile par des plastiques d’origine végétale pour « contribuer à atténuer l'impact négatif que les entreprises ont sur la planète depuis des années, même si les coûts augmentent et les défis techniques sont nombreux » : tel était l’objectif du fabricant de cosmétiques coréen Riman. Ce dernier a au recours à un mélange inédit de polyhydroxyalcanoate (PHA) et d’acide polylactique (PLA), deux plastiques compostables issus de ressources végétales, pour remplacer ses capots en acrylonitrile butadiène styrène (ABS). Le mélange a été mis au point et fourni par l’américian CJ Biomaterials, une filiale de la société sud-coréenne CJ CheilJedang, spécialisé dans les PHA.

[...]