Paris en patron, Lille en souffrance

© David W Cerny Achraf Hakimi a joué ses premières minutes avec le Paris-Saint-Germain./Photo prise le 27 novembre 2019/REUTERS/David W Cerny

Le Paris-Saint-Germain s'est levé du bon pied ce matin. Face au Mans, les Parisiens se sont montrés sans pitié (4-0). Mauro Icardi a notamment trouvé le chemin des buts dès l'entame (12'). Fraîchement débarqué de l'Inter Milan, Achraf Hakimi a foulé la pelouse sous le maillot du PSG pendant une mi-temps et a délivré une passe décisive à Gharbi (35'). Fadiga (87') et Simmons (90+2') ont aggravé le score en fin de match. De son côté, Lille s'est fait surprendre par La Gantoise (0-1). Les Champions de France ont tout de suite cédé sur un tir de Bruno (2') et n'ont pas réussi à faire plier la défense belge, alors qu'Agouzoul a reçu un carton rouge (59'). Reims et Montpellier ont respectivement disposé du Paris FC (1-0) et de Rodez (1-0), tandis que Clermont et Grenoble se sont neutralisés (0-0).