Paris, Bordeaux, Lyon... La municipalisation des réseaux d’eau s'impose

Les élections municipales de 2020 avaient porté à la tête des mairies de Bordeaux (Gironde) et Lyon (Rhône), des maires issus d’Europe Ecologie – Les Verts... Et ils avaient annoncé la couleur : plus question de confier la gestion des réseaux d’eau aux entreprises privées spécialisées. L’exemple de Paris fait tache d’huile. Brest (Finistère), Grenoble (Isère), Montpellier (Hérault), Nice (Alpes-Maritimes), Rennes (Ille-et-Vilaine)… sont toutes passées en régie. «La dynamique est du côté de la gestion publique, analyse Dan Lert, président d’Eau de Paris et adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Nous arrivons à 50% d’habitants approvisionnés par des régies, 47% en volume.»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]