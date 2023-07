Parfum de cinéma dans la Cosmetic Valley

Le cinéma s’empare régulièrement du monde de l’usine et des entreprises comme métaphore des relations humaines. La lutte des classes est avant tout économique : les Breuil, « c’est ceux qui vous écrasent d'un coup de talon. » Pour son premier film, Jérémie Rozan a choisi la Cosmetic Valley et la ville de Chartres (Eure-et-Loir) comme décor de Cash, une comédie de braquage et une histoire de revanche dans l’univers du parfum. Le metteur en scène a fait ses premières armes avec des publicités pour de grandes marques du luxe, mais s'est inspiré de vraies affaires de vols de parfum... Du marketing à la logistique en passant par les ravages de la contrefaçon et les défaillances de la traçabilité, les professionnels de l’emballage et du conditionnement y trouveront une plongée très amusante dans leur quotidien. Le banderolage comme vous ne l’avez jamais vu…

Démarrage spectaculaire

Porté par l’inénarrable Raphaël Quenard – « le jeune acteur français qui monte » incarne Daniel Sauveur après Mirales dans le magnifique Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand – et une Agathe Rousselle revenue de Titane de Julia Ducournau, Cash, malgré ses maladresses, mais sauvé par son enthousiasme, fait un démarrage spectaculaire et plein de « panache » sur Netflix depuis sa sortie le 6 juillet 2023. Invité par France Inter le lundi 10 juillet, Raphaël Quenard dans le texte : « J’aimerais dire aux auditeurs […] que ceux qui ne se tiendront pas informés risquent fort de se faire traiter par leurs contemporains de gougnafiers ». Inénarrable.