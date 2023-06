Parexlanko isole en fibres de bois

Destiné à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), le panneau Parnatur isolant à fibres de bois complète le système Pariso FB-M qui comprend les composants pour la fixation sur support bétonné ou maçonné, mortier et enduits. Fourni par Soprema, le panneau rigide est composé de 94 % de fibres de bois et de 6 % de liant. La solution est la deuxième de la gamme biosourcée de Parexlanko, après un mortier de dressement au chanvre et à la chaux. Elle vise à améliorer les performances énergétiques des bâtiments collectifs, tertiaires ou ERP de moins de 28 mètres de hauteur, et des maisons individuelles.

Faiblement combustible

[...]