PARADE PROTECTION marque française et depuis 1978 au plus proche de votre sécurité. Parce que vous méritez ce qu’il se fait de mieux pour veiller à votre protection. Depuis plus de 40 ans, nous créons, développons et produisons des chaussures de sécurité et des vêtements de travail emblématiques, ergonomiques et confortables pour assurer votre sécurité.