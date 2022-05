Consciente des profondes mutations écologiques et environnementales que nous traversons, la marque Parade Protection s’engage durablement dans une démarche responsable en créant Parade Etik.

Son objectif ? Faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses n’aient plus jamais à faire de choix entre sécurité et responsabilité concernant leurs équipements de protection. Déjà largement félicitée lors de la sortie, l’année dernière, de Verger, leur première chaussure de sécurité responsable, l’entreprise poursuit son ambition de « faire mieux » avec le lancement d’une collection textile entièrement recyclée !

Une nouvelle collection textile stylée et 100 % en fils recyclés

La marque Parade Protection s’est lancé un nouveau défi : créer une gamme textile 100 % recyclée aux couleurs et aux designs inspirés du prêt-à-porter. Toutes les équipes Parade ont travaillé avec un cahier des charges sans concession, afin de proposer une ligne complète de vêtements de travail responsables. Les métiers de la logistique, du second œuvre, du commerce et de la distribution trouveront là une belle alternative aux vêtements de travail traditionnels.



Responsable de la conception à la fabrication



Fidèle à son engagement de « faire mieux », Parade Protection a conçu l’intégralité de cette gamme textile à partir de tissus en fils 100 % recyclés labellisés ECOTEC®. Le processus ECOTEC® transforme les chutes de pré-consommation en nouveau fils. Cette technique de fabrication permet :

la réduction de 46,9 % des émissions à effet de serre ;

une économie d’énergie de 46,9 % ;

la réduction de 61,6 % de consommation d’eau.

Vous le savez, dans la création d’un produit responsable la matière première n’est plus le seul critère déterminant. La conception et le circuit de fabrication sont, eux aussi, devenus des éléments majeurs dans les mécanismes de décisions des professionnels comme des particuliers. Déjà habituée à proposer un circuit court, limité au bassin méditerranéen sur sa chaussure de sécurité Verger, c’est tout naturellement que la marque Parade Protection l’a appliqué à sa nouvelle collection textile Parade Etik.

Enfin, sur le plan de la conception, toutes les étiquettes inutiles ont été supprimées, la taille des vêtements est désormais directement imprimée à l’intérieur du col.

Des sweats et des t-shirts responsables, mais stylés !

Dans cette gamme textile Parade Etik le style n’est pas en reste. Inspirés des tendances du prêt-à-porter, cette nouvelle collection Parade Protection est composée de 3 références mixtes, dont 2 sweats et 1 t-shirt.

Se protéger en étant stylé et responsable avec :

OCEANY – Le t-shirt offrant une grande liberté de mouvement grâce à sa coupe ergonomique et oversize. Disponible en coloris blanc et noir.

Le t-shirt offrant une grande liberté de mouvement grâce à sa coupe ergonomique et oversize. Disponible en coloris blanc et noir. OURAL – Le sweat stylé conçu avec une matière agréable et confortable. Disponible en coloris marine, vert d’eau et gris.

Le sweat à message – L’iconique sweat Parade avec ses messages humoristiques se met au vert avec une version recyclée, disponible en 2 coloris.

De plus, le choix des coupes mixtes rappelle une tendance forte du prêt-à-porter et inscrit la marque dans une démarche inclusive qui valorise toutes les silhouettes.

Un accueil prometteur sur les réseaux et la presse

Déjà en 2021, la création de Parade Etik et le lancement de la chaussure de sécurité Verger avaient suscité l’engouement des utilisateurs. L’annonce par Parade Protection de cette nouvelle collection textile, début avril, a également permis de mesurer l’attractivité grandissante de ce type de produit sur le marché des équipements de protection.

« Faire mieux » : ambition inchangée pour Parade Protection

Convaincue que c’est en adoptant la stratégie des petits pas qu’on contribue au changement, la marque Parade Protection s’engage pour « faire mieux » en proposant des équipements de protection responsables pour tous ! La fabrication textile et de chaussures est aujourd’hui l’une des industries les plus polluantes, près de 2 % des émissions globales*. Si les marques de mode et de prêt-à-porter ont pris la mesure du changement qui les attendait, le secteur des équipements de protection est quant à lui un peu moins avancé sur le sujet.

Un projet ambitieux pour des EPI plus responsables

Parade Protection réaffirme son engagement dans cette voie du « faire mieux », tout en veillant à ne pas compromettre la sécurité ou le confort. Afin de répondre aux enjeux à venir, la marque se fixe 3 grands objectifs :

proposer d’ici 3 ans des produits responsables à hauteur de 30 % de sa collection;

réaliser régulièrement son bilan carbone et ainsi le réduire de 30 % d’ici à 2030;

supprimer tous les emballages plastiques à usage unique.

« Changer nos modes de production, nos modes de conceptions, nos modes de travail n’est pas une option, c’est une nécessité », Franck Cherel, Directeur général Parade Protection.

Ainsi, Parade Protection réaffirme sa volonté de contribuer à un monde plus respectueux, plus résilient, en phase avec les problématiques environnementales et les attentes des utilisateurs et des citoyens.

