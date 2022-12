PARADE donne des couleurs à sa gamme Racing et s’équipe de la norme 2022

Ce sont désormais 2 nouveaux coloris qui s’ajoutent à la gamme iconique de chaussures de sécurité Racing, conçue et développée par PARADE PROTECTION.

En effet, après le succès de la collection Racing, lancée en 2021 par l’expert des chaussures de sécurité, PARADE revient avec deux nouvelles teintes pour ravir ses clients. Désormais, les modèles Ride & Racer sont proposés en rouge intense et en bleu électrique. Ainsi, chaque porteur pourra accorder ces teintes à leur tenue de travail, voire aux couleurs de leur entreprise.

Nouveaux coloris, mais confort inchangé !

Inspirée des sports de vitesse la gamme Racing est largement plébiscitée par les porteurs de chaussures de sécurité PARADE. C’est grâce à l’alliance de technologies exclusives PARADE et d’un style unique que cette gamme a su séduire les porteurs de chaussures de sécurité, ces sportifs du quotidien.

Dotée de 4 technologies exclusives, nées de l’expertise de plus de 40 ans de la marque PARADE PROTECTION, la gamme Racing tient ses promesses tant en termes de flexibilité que de fiabilité avec :

· BE FLEX 2.0 : la semelle et son patin ont été dessinés par Parade pour apporter une très grande flexion et une souplesse optimale, pour un confort incontestable, quelle que soit votre position !

· DRS 2 : cette technologie exclusive Parade vous garantit une meilleure absorption des chocs au niveau du talon.

· VPS System : cette technologie emblématique de la marque Parade consiste à maintenir la voûte plantaire afin de soulager la posture et de limiter la fatigue, notamment en position statique prolongée.

· SHIELD ONE : une matière spécifiquement développée par Parade en toile + PU avec renfort TPU est à la fois respirante et ultra-résistante à l’abrasion, cette matière atteint les résultats imposés par la norme gants EN388 (niveau de performance 4/4).

En plus de ce cocktail de technologies exclusives , PARADE PROTECTION a souhaité mettre l’accent sur le style en proposant un design épuré, aux lignes élégantes. Le mix des matières rehaussé par les touches de couleur situées sur la languette et à l’arrière du talon des modèles Ride & Racer est désormais disponibles en orange Parade, rouge intense et bleu électrique.

Vous n’avez plus qu’à choisir votre team !

Deux déclinaisons de coloris certifiées à la nouvelle norme EN ISO 20345 : 2022

À l’occasion de la sortie de ces deux nouveaux coloris, le fabricant PARADE certifie ces nouveautés à la nouvelle norme, relative aux chaussures de sécurité, EN ISO 20345 : 2022 !

Cette nouvelle version de la norme, publiée fin mars 2022, exige certaines évolutions :

· la résistance au glissement ;

· la résistance à la perforation ;

· la résistance de la semelle aux hydrocarbures (marquage FO) ;

· l’apparition de nouveaux marquages S6 & S7 ;

· l’apparition de nouvelles exigences additionnelles.

Les anciennes et nouvelles normes coexisteront immanquablement sur le marché jusque fin 2027. Toutefois, PARADE a fait le choix de faire passer ses développements 2022 en priorité à la nouvelle norme EN ISO 20345 : 2022.

Vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle norme relative aux chaussures de sécurité ? Parade Protection met justement à votre disposition son expertise pour vous aider dans cette transition entre l’ancienne et la nouvelle version de la norme avec un tableau détaillé à télécharger, juste ici.

Par conséquent, les modèles Ride & Racer sont marqués S1PS (résistance à la perforation avec insert non-métallique, test sur pointe small 3mm) FO (résistance aux hydrocarbures) et SR (résistance à la glisse) selon la nouvelle version de la norme 2022.

Racing : une gamme de chaussures de sécurité pour les sportifs du quotidien

La gamme Racing s’adresse aux métiers de l’industrie, de la logistique, du commerce et de la distribution, mais également du second-œuvre.

L’ensemble de la gamme est mixte (disponible de la pointure 35 à la pointure 48), et 100 % amagnétique. Enfin, les modèles sont équipés d’une doublure en Mesh 3D ultra respirante et confortable pour éviter les sensations d’inconfort.

