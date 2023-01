Papu Design choisit Sulapac pour ses bijoux biosourcés

Les vêtements pour enfants de la marque finlandaise Papu Design sont inspirés par la nature nordique et la consommation responsable. Pour le lancement de sa première collection de bijoux c’est donc tout naturellement que Papu Design a souhaité utiliser des matériaux écologiques.

Au lieu d'utiliser l'acrylique, Papu Design a choisi le Sulapac, biocomposite finlandais fabriqué par l’entreprise homonyme basée à Helsinki, à partir de bois et de liants d'origine végétale. Conçu pour s'adapter aux lignes de production et aux moules existants, le Sulapac convient aux produits rigides. Entièrement biosourcé, il se biodégrade par compostage industriel sans laisser de microplastiques derrière lui. Les pièces en bioplastique, légères et agréables au toucher, sont assemblées par des attaches métalliques en argent. L'ensemble de la collection a été fabriqué à la main en Finlande.