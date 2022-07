Paprec fête un siècle de valorisation énergétique

Exploités par une société baptisée Traitement industriel des résidus urbains (Tiru), les premiers incinérateurs franciliens voient le jour au début du XXe siècle. Une révolution ! Créé en 1922 par Ville de Paris, Tiru fête son anniversaire cette année. « En 1890, Paris en est encore à déposer la plupart de ses ordures ménagères dans la campagne francilienne. 2200 tonnes de déchets produits chaque jour doivent ainsi être envoyées de plus en plus loin avec des charrettes à cheval au fur et à mesure de l'urbanisation. Une commission de la ville de Paris impose en 1897 la création d'usines de traitement. La première est construite à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) en 1899, suivie par Romainville (Val-de-Marne), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et Ivry-sur-Seine (Essonne) en 1912 », retrace Paprec qui a racheté l’entreprise en 2021 auprès d’Électricité de France (EDF).

[...]