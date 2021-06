Paprec et Vicat s’allient pour produire des CSR dans les Bouches-du-Rhône

Spécialistes de la gestion des déchets et des matériaux de construction, Paprec et Vicat créent une coentreprise et investissent 15 millions d’euros pour construire une usine de combustibles solides de récupération (CSR) dans les Bouches-du-Rhône. Objectif : développer une alternative à l’enfouissement des déchets non recyclables et remplacer les combustibles fossiles dans les cimenteries Vicat.