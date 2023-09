Paprec continue sa conquête d'Espagne avec l'acquisition du catalan CLD

Paprec continue sa vague d'acquisitions en Espagne lancée au printemps 2022. La dernière en date, le 6 septembre, est la plus grosse jamais réalisée par le groupe à l'international : l'achat de la société CLD, filiale du catalan Sorigué dédiée à la collecte et au nettoyage urbain – qui compte des centres de tri et de collecte des déchets ménagers et industriels. Elle emploie 1 600 salariés et traite 294 000 tonnes de déchets par an, collectés auprès de 415 000 habitants... et possède une flotte aux émission réduites, dont 70% des véhicules sont électriques et 16% tournent au gaz naturel. Grâce à cette nouvelle acquisition (au montant non communiqué), le groupe français devient incontournable à Barcelone, où il assure désormais une grande partie de la collecte.

[...]