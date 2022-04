Paprec acquiert Cnim E&E EPC pour se renforcer dans la valorisation énergétique

La décision du tribunal de commerce de Paris d’attribuer la reprise de la division E&E EPC de la Cnim (Constructions navales et industrielles de la Méditerranée) à Paprec n’a pas ravi les salariés de la Seyne-sur-Mer (Var), mais renforce le groupe de Jean-Luc Petithuguenin, déjà l’un des leaders du recyclage, dans la valorisation énergétique. En un an, cette activité a connu une croissance exponentielle avec les rachats de Tiru et de la division O&M de la Cnim. « Je complète mon métier principal de recyclage par une activité de valorisation énergétique, indique à L’Usine Nouvelle Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur de Paprec group. Cette activité représente aujourd’hui un chiffre d'affaires de 350 millions d’euros sur les 2,5 milliards d’euros que réalise le groupe. Surtout, Tiru et Cnim, c’est ce qui se fait de mieux en France.»

Développer l’ingénierie

