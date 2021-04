Panneaux tactiles industriels, serveurs à haute puissance de calcul, stockage flash... La sélection mensuelle d'équipements informatiques

Panneaux tactiles industriels

Utilisée comme support d’interface homme-machine, la gamme d’écrans tactiles industriels HMI Eco est déclinée en six tailles, allant de 4’’ à 15’’. Polyvalents, ces produits possèdent des interfaces universelles. Ils sont compatibles avec plus de 40 fabricants d'automates et d'appareils. Ils échangent également des données avec le contrôleur de sécurité Samos Pro Compact. Ils permettent une visualisation

simple via le logiciel HMI Plan et garantissent un échange de données fluide avec le logiciel de sécurité Samos Plan 6 de Wieland. Les grands formats de la série conviennent particulièrement aux applications qui réunissent plusieurs opérateurs simultanément. Robustes et IP66, ces dalles résistent aux projections d'eau comme à l’humidité ambiante. Leur utilisation s’effectue sur une large spectre de températures, de -20°C à +60°C. Elles sont proposés sur mesure, avec leur propre design de façade et un logo.

Fabricant : Wieland Electric