Paki Logistics s’installe en Italie

S’installer au plus près des clients afin de densifier son réseau : les prestataires logistiques sont souvent obligés de se conformer à cette règle, synonyme d’économies sur les coûts de transport et, aujourd’hui, toujours plus, de bilans écologiques plus favorables. Paki Logistics dont l’activité est centrée sur la gestion, la fourniture et la relocalisation de palettes Europe et de conteneurs réutilisables, s’implante à Vérone, en Italie, un pays où il n’était pas encore présent.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]