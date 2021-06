PAI Partners sur le point d'acquérir le français SGD Pharma, spécialiste des flacons de vaccins anti-Covid

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Le français SGD Pharma a engendré près de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

SGD Pharma (ex-Saint-Gobain Desjonquères) pourrait prochainement devenir la propriété de PAI Partners. Le fonds de capital-investissement français a confirmé mercredi 16 juin qu'il s'apprêtait à acquérir son compatriote spécialisé dans la fabrication d'emballage primaire en verre pour l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui détenu par China Jianyin Investment (JIC).

L'opération devra être soumise aux autorités antitrust et aux organes représentatifs des salariés et nécessitera l'approbation du ministère chinois des Finances. Selon une source proche du dossier, la transaction devrait valoriser SGD Pharma à environ dix fois ses bénéfices de base, qui se sont élevés à près de 90 millions d'euros l'année dernière, pour un chiffre d'affaires total dépassant les 347 millions d'euros.

Engagé dans la campagne de vaccination

L'industriel, qui emploie 3 200 personnes, possède deux usines en France, à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (Somme) et à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), et est aussi implanté en Allemagne, en Chine et en Inde. Lorsque le projet de rachat avait été dévoilé en mars, les sociétés Ardian, Eurazeo, CVC et Cinven avaient également été approchées.

Dans le cadre des efforts visant à lancer des campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans le monde entier, SGD Pharma s'était engagé en 2020 à fournir aux fabricants de vaccins la totalité de sa production quotidienne de 400 000 à 500 000 flacons en verre moulé.

Avec Reuters (version française Camille Raynaud)