Paco Rabanne et les mille facettes du plastique

Il avait déroulé le tapis rouge au plastique. Le grand couturier Paco Rabanne, disparu le 3 février 2023, s’était fait connaître grâce à ses créations entre art et mode faisant appel à des matériaux inhabituels et notamment au plastique.

Dans les années 60, période du pop art et de la conquête spatiale, du design et des nouvelles matières synthétiques, l’emploi du plastique est avant-gardiste en haute-couture. Paco Rabanne créé des bijoux fantaisie en acétate de cellulose dont les formes géométriques, les couleurs vives et le coût modéré attirent l’attention et les faveurs du public. Il conçoit également des lunettes et des peignes de toilette à petits prix qui connaissent rapidement un vif succès dans les grands magasins.

En 1966, alors qu’il vient de fonder sa maison de couture, Paco Rabanne présente sa première collection intitulée “Douze robes importables en matériaux contemporains” qui fera sa renommée internationale. Douze mannequins défilent alors, en assemblages de pastilles et de rectangles en acétate de cellulose, comme ils habilleront ensuite Françoise Hardy en 1967.

“Pour cette célèbre collection, Paco Rabanne a essentiellement travaillé l’acétate de cellulose, que l’on appelle aussi Rhodoïd (marque déposée, créée par Rhône Poulenc en 1917, NDLR.), qui se présente sous forme de feuilles qu’il découpe puis assemble grâce à des anneaux de métal”, précise Virginie Kollmann-Caillet, conservatrice du patrimoine au Musée du peigne et de la plasturgie.

Une exposition à Oyonnax

Le Musée du peigne et de la plasturgie d’Oyonnax célèbre le couturier depuis le 8 décembre 2022 dans une exposition intitulée “Paco Rabanne de la tête aux pieds”, qui se tient jusqu’au 11 mars 2023. 32 modèles de robes faisant appel à diverses matières plastiques transformées selon des techniques variées y sont exposés.

Robe et boa en perles coulées sur fils de polyamide, création Paco Rabanne Haute-couture automne-hiver 1996-1997.

“On peut découvrir des modèles conçus en fils de polyamide sur lesquels le couturier a fait couler de la résine plastique pour un effet de perle. Paco Rabanne a également utilisé dans ses créations du PVC en tube, gaufré, plissé, ou encore des ventouses en caoutchouc. Il a aussi brodé pour certaines robes des petites lamelles très fines d’acétate de cellulose sur de la mousseline” détaille Virginie Kollmann-Caillet. “Il s’est inspiré des tabliers de bouchers en maille métallique (utilisés pour la découpe et le désossage, NDLR.) et des cotes de mailles du Moyen-âge pour symboliser la femme à la fois guerrière et libérée mais devant être protégée face à la violence du monde”, raconte la conservatrice.

Dans les années 90, l’artiste s’oriente vers l’emploi d’un plastique souple. Il découpe des lanières de plastique tissées ou assemblées par rivetage, il plisse le PVC dont il utilise la transparence ou celle du verre acrylique. Robe en PVC plissé, pastilles d'acétate de cellulose et anneaux métalliques, Création Paco Rabanne Haute-couture printemps-été 1993.

Le parfum du plastique

Le créateur aux multiples talents lance en 1969 son premier parfum, Calandre, avec lequel il poursuit son exploration de la matière. Le flacon dessiné par le designer Pierre Dinand, est un alliage de verre, de métal et de plastique. De nombreux autres parfums seront commercialisés jusqu’à Fame lancé en 2022 par la Maison Paco Rabanne qui reprend pour son flacon, le modèle de ses premières robes en pastille d’acétate de cellulose.

©Fred Durantet

Réalisé par le plasturgiste Faiveley Plast Beauty (VPI) ce flacon galvanisé or allie à la fois esthétique et technologie. Une puce NFC est en effet intégrée dans le spray cap en forme de tête du robot afin de découvrir tout l’univers du parfum (jeux, playlists) en approchant son smartphone de la tête du flacon. Ce dernier, qui a nécessité une forte automatisation dans la maîtrise d’œuvre de l’assemblage de l’ensemble, dispose par ailleurs d’un système de dévissage-remontage facilitant la recharge. Le flacon connecté, rendu ainsi réutilisable devient un objet à la fois durable et en phase avec son temps.

“Paco Rabanne de la tête aux pieds” Les 32 modèles de robes exposés au Musée du peigne et de la plasturgie et qui illustrent le travail de la matière entrepris par Paco Rabanne tout au long de sa carrière, sont présentés pour la première fois accompagnés de leurs chaussures, propriété du Musée de la chaussure de Romans-sur-Isère. La Maison Paco Rabanne en a fait don comme les robes entièrement ou partiellement réalisées à partir de matière plastique offertes au Musée du peigne et de la plasturgie en 1996 et 1997. “Ce don s’inscrit dans la reconnaissance d’un territoire dédié à la plasturgie depuis plus de 130 ans et d’un musée aux collections uniques dans le domaine des arts décoratifs et de la mode dédiées aux premières matières plastiques”, précise la plaquette de l’exposition. Le Musée du peigne et de la plasturgie, situé au cœur de la Plastics Vallée, a notamment pour mission de faire connaître au public les différentes applications des matières plastiques en particulier dans les domaines du design, des arts décoratifs et de la mode. Paco Rabanne de la tête aux pieds, Musée du peigne et de la plasturgie d’Oyonnax, du 8 décembre au 11 mars 2023.



©Photos des robes : Studio Arthis, collections du Musée du peigne et de la plasturgie, Oyonnax.