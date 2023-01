PackTheFuture : la cinquième édition du concours est lancée

Les candidatures pour la 5e édition du prix PackTheFuture sont ouvertes. Ce prix récompense les emballages en plastique innovants et durables mettant en valeur leur rôle d’ambassadeur dans la protection de l’environnement et l'économie circulaire.

"L'emballage plastique est un produit de haute technologie qui mérite d'être apprécié pour ses nombreuses contributions à la protection des produits et du climat ", déclare Mara Hancker, directrice générale de la Fédération allemande de l'industrie des emballages plastique d'IK, partenaire pour l’occasion de l’association professionnelle représentant les fabricants d’emballages plastique en France Elipso.

"Avec le prix PackTheFuture, nous sensibilisons le public et l'industrie à des solutions d'emballage plastique encore plus innovantes et durables en Europe. Nous défendons avec force la vision d'une nouvelle économie circulaire pour l'industrie européenne de l'emballage plastique ", commente pour sa part Gaël Bouquet, nouveau secrétaire général d'Elipso.

Les deux associations ont profité de la parenthèse imposée par la pandémie pour ajuster les critères de sélection du concours en y incluant l'écoconception. Les membres des deux associations peuvent soumettre leurs innovations jusqu'au 28 février sur le site www.packthefuture.de dans les catégories suivantes :

- Conception pour le réemploi

- Conception pour l'approvisionnement en matériaux durables et le contenu recyclé

- Conception pour le recyclage

- Conception pour une utilisation et une élimination compatibles avec l'environnement

- Conception pour la protection des produits

- Conception pour le bénéfice / le confort du consommateur

La dernière cérémonie de remise des prix s’était tenue en ligne en 2020. Elle est organisée cette année, en collaboration avec Messe Düsseldorf, le 9 mai 2023 lors du salon international Interpack qui se tiendra à Düsseldorf du 4 au 10 mai 2023. L’événement est parrainé par Interseroh+ (groupe Interzero).