[Packs de fêtes] Patrick Roger ou l'emballage au millimètre

Chez Patrick Roger, tout est art : l’atelier de Sceaux (Hauts-de-Seine), près de Paris ; les chocolats qui y sont fabriqués ; et, bien sûr, les sculptures exposées. Lui-même en est l’expression, par sa façon de penser et sa manière de s’exprimer. Alors, les packagings, « fondamentaux », selon le chocolatier, n’y échappent pas non plus. Et ils sont nombreux. « Une quinzaine, au moins », observe Oriana Dargein, chargée de communication chez Patrick Roger, en les étalant sur une table.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]