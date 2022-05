Pack « collé » : E.Leclerc investit dans une deuxième ligne KHS

Essai réussi et transformé pour le pack « collé » chez E.Leclerc. Emballages Magazine s’était déjà fait l’écho de l’investissement de l’enseigne dans cette technologie qui consiste à appliquer des points de colle sur les bouteilles d’eau pour les regrouper, afin de supprimer le film en polyéthylène (PE). E.Leclerc avait plus précisément investi, en 2021, dans une machine Nature MultiPack de KHS lui permettant d’économiser 24 tonnes de PE par an. Dédiée aux bouteilles de polyéthylène téréphtalate (PET) de format 1 litre, la ligne avait été installée dans son usine d’embouteillage Aquamark, située à Laqueuille, à 40 km de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Les résultats se sont avérés probants. D’une part, les consommateurs semblent bien apprécier cette présentation, d’autre part, sur un plan opérationnel, la ligne est facile à exploiter par les opérateurs et permet d’atteindre un taux d’efficience satisfaisant. L’enseigne a donc décidé de s'en procurer une deuxième.

32 000 bouteilles par heure

L’installation sera mise en service en septembre prochain à Laqueuille. La nouvelle Innopack pourra traiter jusqu'à 32 000 bouteilles PET de 1,5 litre par heure. L'entreprise s'attend à réduire sa consommation de film de 25 tonnes supplémentaires par an, la bouteille de 1,5 litre représentant environ 50 % du volume des ventes de la marque d'eau. Le produit sera mis sur le marché en octobre 2022. E.Leclerc ne compte pas en rester là. « Nous espérons réaliser une forte croissance avec notre bouteille de 1,5 litre. Si cela s'avère être le cas, nous développerons progressivement notre partenariat avec KHS afin d’inclure d'autres tailles de contenants », a indiqué Hubert Decroix, directeur général d’Aquamark. La marque produit 350 millions de litres d’eau de source par an qu’elle commercialise en cinq formats différents de bouteilles : 1 et 1,5 l, actuellement et bientôt présentés en pack « collé », 33 cl, 0,5 et 0,75 l.

Créé en 2005 par E.Leclerc, Aquamark embouteille de l'eau de source et de l'eau minérale à marque distributeur. L'entreprise, qui emploie 60 personnes, possède deux sites de production dans le Puy-de-Dôme, à Laqueuille, où elle produit de l'eau de source de montagne depuis 2013, et à Saint-Diery, où elle embouteille de l'eau minérale gazeuse.