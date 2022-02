Pack Avenir et Isara donnent rendez-vous en avril

Par le biais de sa structure Pack Avenir, tournée vers la formation continue, l’École supérieure européenne de packaging de Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire) organise, avec le concours d’Isara Conseil, son deuxième colloque technique. Intitulé « Emballages et nouveaux modes de conditionnement : risques et opportunités ». Le rendez-vous est programmé le 5 avril dans les murs d’Agrapole à Lyon (Rhône). Des donneurs d’ordre et des fournisseurs comme Blédina, Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), DS Smith, Knauf Industries, Leygatech, MM Packaging, Pure Laboratoire ou encore Uzaje font partie des intervenants. Le formulaire d’inscription prévoit la possibilité de programmer des rendez-vous d’affaires. En 2019, la première édition avait pour thème l'économie circulaire des plastiques.

Pour tout savoir sur le colloque