P-Trex est fière de développer des solutions personnalisées en PRV pour le groupe John Cockerill

Pour l’usine de production d’hy­drogène vert de John Cokerill, sur son site d’As­pach-Michelbach, en Alsace, P-Trex a développé et fourni des solutions en PRV pour les accès aux équipements et les structures internes de l’usine dont les zones de préparation et de nickelage ; parmi le savoir-faire de John Cockerill, la conception des installations de traitement de surface optimisées et adaptées à chaque besoin, pleinement conformes aux enjeux actuels (règlementations, besoins du marché).