P&G relève sa prévision annuelle de ventes grâce à la hausse des prix

(Reuters) - Le géant américain des produits de grande consommation Procter & Gamble Co (P&G) a relevé vendredi sa prévision de ventes annuelles et a dépassé les estimations pour ses résultats trimestriels, la hausse de ses prix ayant stimulé les marges et compensé l'impact des achats par les clients de produits moins chers.