Oxeva, filiale de La Poste, se lance dans le cloud public

La France compte un nouvel acteur de cloud public d’infrastructure : Oxeva. La filiale de La Poste, qui offre des services d’hébergement Web à haute exigence de disponibilité et de performance, comme les sites d’e-commerce et de jeux en ligne, lance lundi 8 novembre son offre sous la marque « Nua.ge ». Un pari osé dans un marché trusté par trois géants américains : Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.