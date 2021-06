OVHcloud sur le point d'annoncer son introduction en Bourse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Le groupe français OVHcloud, premier fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée, est sur le point d'annoncer son introduction en Bourse de Paris, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du Journal du Dimanche. /Photo d'archives/REUTERS/Benoit Tessier

Cette annonce portera notamment sur le calendrier de l'IPO, qui devrait être l'une des plus importantes de l'année en France et pourrait valoriser OVHcloud à plusieurs milliards d'euros selon des analystes, a dit la source.

D'après le JDD, l'annonce sera faite lundi.

Fondé par l'homme d'affaires Octave Klaba en 1999, OVHcloud est le plus grand fournisseur de services "cloud" installé en Europe et il s'efforce de rivaliser avec les géants américains Amazon Web Services, Azure de Microsoft et Google Cloud d'Alphabet, qui dominent le marché.

Il a fait savoir en mars qu'il préparait une éventuelle introduction en Bourse, en précisant que, en cas d'IPO, Octave Klaba et sa famille, qui détiennent 80% de la société, conserveraient la majorité du capital.

Les fonds de capital-investissement américains KKR et TowerBrook Capital Partners contrôlent quant à eux, depuis un investissement combiné de 250 millions d'euros en 2016, les 20% restants.

Basée à Roubaix, OVHcloud emploie 2.450 personnes et compte 32 centres de données dans le monde sous la houlette, depuis 2018, de Michel Paulin, ancien cadre dirigeant de l'opérateur télécoms SFR. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2019.

(Mathieu Rosemain, édité par Bertrand Boucey)