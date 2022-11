OVHcloud mise sur un prêt de la BEI pour accélérer son expansion en Europe d’ici à 2024

OVHcloud a annoncé, vendredi 25 novembre, avoir obtenu un prêt de 200 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI). De quoi l’aider à financer son expansion en Europe au cours des deux prochaines années. C’est la première fois que l’institution européenne de financement accorde son soutien à un pure-player du cloud. «Ce financement complémentaire apporté par la BEI vient contribuer à la feuille de route stratégique de notre groupe et nous permettra de porter plus vite, plus haut et plus fort les couleurs d’un cloud respectueux de nos valeurs européennes», s'est félicité dans un communiqué Michel Paulin, directeur général de l’entreprise.

L'Europe génère 80% du chiffre d'affaires d'OVH

[...]