OVHcloud lance son projet d'introduction à la Bourse de Paris

Pour OVHcloud, le projet d'introduction en Bourse devient enfin concret. Spécialisée dans les services cloud, l'entreprise fondée à Roubaix (Nord) en 1999 a annoncé lundi 20 septembre avoir obtenu l'approbation de son document d'enregistrement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Le groupe avait confirmé cette ambition en mars 2021, mais un violent incendie survenu dans un de ses datacenters, à Strasbourg (Bas-Rhin), avait retardé l'opération.

Dans un communiqué, OVHcloud dit espérer lever environ 400 millions d'euros en capital. Le fondateur Octave Klaba et sa famille prévoient néanmoins de garder « une participation largement majoritaire », tandis que les fonds d’investissement TowerBrook et KKR, entrés au capital de l'entreprise en 2016, ont déclaré vouloir céder une partie de leurs titres. Selon le Wall Street Journal, la société pourrait être valorisée plus de quatre milliards d'euros.

Un marché convoité

Au cours des cinq dernières années, OVHcloud a investi 1,5 milliard d’euros pour devenir une ETI employant 2 400 salariés à travers le monde, dont 1 600 en France. Grâce à ses 32 datacenters, elle a réalisé 632 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020. L’objectif d’Octave Klaba est de passer à la vitesse supérieure, avec un plan d’investissement de trois à cinq milliards d’euros sur les cinq années à venir, et le projet d’ouvrir des datacenters non seulement en Europe (notamment en Italie et en Espagne) mais aussi en Inde, au Brésil ou encore au Moyen-Orient.

« Ce virage fondamental représente une formidable opportunité pour OVHcloud, le leader européen du cloud, pour déployer sa stratégie en tant que cloud durable, ouvert et de confiance », a déclaré le directeur général Michel Paulin, cité dans le communiqué. Pour atteindre ses objectifs, l'entreprise devra tenter de rivaliser avec les champions américains du secteur, tels que Google, Amazon et Microsoft. Le marché devrait continuer à attiser les convoitises. Selon le cabinet IDC, les dépenses dans le cloud dépasseront les 1 300 milliards de dollars à horizon 2025.

Avec Reuters (Blandine Hénault et Bertrand Boucey)