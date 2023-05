Ouverture hésitante en vue en Europe après la Fed et avant la BCE

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante jeudi à l'ouverture après que la Fed a relevé la veille comme attendu son principal taux d'intérêt et ouvert la voie à une possible pause, tandis que la BCE se réunit plus tard dans la journée et devrait également relever ses taux d'un quart de point.