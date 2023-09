Pyrogazéification, solaire, EPR2… Premiers arbitrages pour la stratégie française énergie climat

«Vous me ferez des propositions que je ne pourrai pas toutes reprendre», a prévenu Agnès-Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, le 12 septembre en introduction de la réunion de restitution des sept groupes de travail, composés de parlementaires, élus locaux, experts, membres d'associations et représentants de filière industriels, sur la préparation de la nouvelle stratégie énergie climat. Depuis mai 2023, ils ont planché sur plus de 100 propositions pour «sortir des énergies fossiles» d’ici à 2050 et atteindre la neutralité carbone en actionnant sept leviers : sobriété énergétique, efficacité, système électrique, production de chaleur et d’énergies bas carbone, zones non interconnectées (ZNI) et bouclage énergétique.

