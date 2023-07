Où vont les diplômés des filières industrielles, une grue géante, la concurrence française de la SNCF… Les cinq articles les plus lus

1- Mais où disparaissent les jeunes diplômés des filières industrielles ?

Environ 125 000 jeunes sortent chaque année de formations aux métiers industriels avec des diplômes de niveaux CAP à BAC +2. Mais la moitié d’entre eux ne travaillent pas in fine dans l'industrie, selon une note de la Fabrique de l'industrie. Pourtant les besoins en ouvriers et techniciens qualifiés de l’industrie oscillent dans les années à venir entre 90 000 et 110 000 par an.

2- Une grue électrique géante sur le chantier des ponts du RER dans l'Essonne

Une grue électrique de 4 544 tonnes est utilisée pour remplacer deux ponts ferroviaires empruntés par les lignes RER B et RER C à Massy (Essonne). Les ponts actuels, de 460 tonnes chacun, doivent être détrônés par des ouvrages de 950 tonnes et 1 375 tonnes. Une opération préparée depuis trois ans.

3- La concurrence française de la SNCF se met doucement en place

Alors que l’italien Trenitalia et l’espagnol Renfe roulent déjà en France, des entreprises françaises veulent aussi profiter de la mise en concurrence du rail. Railcoop, Speed, Le Train, Midnight Train… Les entreprises se multiplient mais doivent avant tout parvenir à acquérir du matériel roulant. Un frein économique important pour ces nouveaux venus.

4- OVHcloud, devancé par quatre géants américains dans le cloud public d’infrastructure en France

Pépite française, OVHcloud n’est pas le premier acteur dans le cloud public d’infrastructure en France. Il est devancé par les quatre géants américains que sont Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google et Salesforce, qui détiennent 74,6% du marché estimé à 2,5 milliards d’euros en 2022, selon une étude du cabinet Markess by Exaegis. OVHcloud serait par contre leader sur le cloud privé.

5- Les smartphones plongent Soitec dans un trou d’air

Soitec plombé par la chute des ventes de smartphones qui forment son plus gros marché. Au premier trimestre de son exercice fiscal 2023/2024 le fabricant français de substrats électroniques à hautes performances affiche un chiffre d’affaires en baisse annuelle de 23 %, à 157 millions d’euros. Une dégradation qui devrait persister au trimestre suivant avec une chute prévue d’environ 9 %.