Où ira l’argent du nouveau fonds européen de défense en 2021 ?

Le FED, le Fonds européen de défense, devient enfin une réalité pour les industriels européens de l’armement. La Commission européenne a adopté le 30 juin un ensemble de décisions visant à soutenir la compétitivité de l'industrie de la défense de l'UE, et surtout un premier budget de 1,2 milliard d’euros en 2021. «Les pouvoirs publics dépenseront mieux ensemble, et les entreprises — grandes ou petites — de tous les États membres en profiteront, ce qui se traduira par une plus grande intégration des chaînes de valeur industrielles européennes dans le domaine de la défense», s’est félicité à cette occasion Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, en charge de la politique industrielle de défense.