Où en est la France dans la bataille des armes hypersoniques et des missiles de nouvelle génération?

La France a effectué le 23 mars un tir de qualification de son missile stratégique de moyenne portée. Le missile, qui ne portait pas de charge militaire, a été tiré depuis un Rafale qui avait décollé de la base aérienne de Cazaux (Gironde). Un tel tir n’est jamais anodin, c’est toujours un message adressé aux potentiels adversaires. Qui plus est, quand ce missile est potentiellement capable de porter une charge nucléaire ! C’est le cas de l’ASMPA (Air-sol moyenne portée amélioré), le missile qui équipe les Rafale des Forces aériennes stratégiques de l’armée de l’Air et la Force aéronavale nucléaire de la Marine nationale. Et c’est encore moins anodin alors que le conflit ukrainien bat son plein et que la Russie a évoqué avoir mis en alerte ses forces nucléaires.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]