Le français Ose Immunotherapeutics suspend l’essai clinique de son vaccin anti-Covid en raison d'effets secondaires

Ce sera immanquablement perçu comme un nouveau revers pour la recherche française dans la course aux vaccins contre le Covid-19. Le 19 juillet au soir, Ose Immunotherapeutics a annoncé la suspension volontaire et temporaire de l’essai clinique de phase 1 de son vaccin en développement contre le Covid-19, le Covepit. Cette décision est entraînée par l’observation d’effets indésirables et s’apparente à une mesure de précaution.