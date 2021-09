OSE Engineering : l’Intelligence Artificielle au service de l’ingénierie et de la performance opérationnelle

Pour chaque système, une analyse de l’historique de données permet de comprendre le fonctionnement, d’apprendre les contraintes opérationnelles liées à celui-ci et d’identifier les bons et mauvais usages. Démonstration avec l’étude des systèmes actifs de reliquéfaction de méthaniers, par le bureau d’étude OSE Engineering, spécialisé dans la digitalisation et l’intelligence artificielle.