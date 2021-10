ORSYS : Formez-vous à l’industrie 4.0 !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

L’industrie et l’informatique, nouvelle histoire d’amour ?

Serge Gueguen : Oui, et elle ne fait que commencer ! Jusque dans les années 90, les mondes industriel et informatique ont évolué chacun de leur côté, sans se parler. Puis l’informatique a fait son entrée sur les chaînes de production, jusqu’à l’évolution que l’on connaît aujourd’hui. Depuis, la convergence entre IT et informatique industrielle s’accélère de plus en plus avec le développement de l’IA, la 5G et l’Internet des objets (IoT).

Que peut apporter ORSYS aux professionnels de l’industrie ?

Serge Gueguen : Nous pouvons accompagner les acteurs de l’industrie dans leur transition vers l’industrie 4.0. Nos experts-formateurs maîtrisent toutes les briques de cette révolution technologique à travers des formations en big data et intelligence artificielle, robotique, système embarqué et IoT, 5G ou cybersécurité dans une utilisation industrielle.

À titre d’exemple, les robots peuvent aujourd’hui être dotés d’intelligence artificielle. Au lieu d’être piloté par un simple programme répétitif, le robot interagit différemment avec son environnement selon les informations qui lui sont envoyées par une multitude de capteurs et de caméras.

Nos formations vous expliquent justement ces techniques d’autoapprentissage propre à l’IA, le fameux machine learning, et ses usages appliqués à la robotique. Dans le même domaine, l’analyse d’images par l’IA pourra aider à améliorer vos processus qualité ou de maintenance grâce à la maintenance prédictive. L’IA se met ainsi au service de l’industrie. Les formations d’ORSYS suivent ainsi toute la chaîne de production, en commençant par les bureaux d’étude, de conception et de R&D qui vont utiliser des méthodes de visualisation innovantes comme la réalité virtuelle, voire des lunettes de réalité mixte ou augmentée. Ensuite, sur les chaînes de montage, des capteurs et caméras (IoT) collectent en continu un grand flux de données (big data) qui alimentent des bases utilisées pour élaborer des tableaux de bord. Ces outils de pilotage modernes se servent de la data visualisation pour présenter en temps réel ou sous forme de rapports des données compréhensibles par les décideurs et les responsables de production.

Nos formations révèlent ainsi toutes les potentialités de ces nouvelles technologies dans un environnement industriel, repoussant les frontières de la création de valeur pour votre entreprise.

Pourquoi choisir ORSYS pour se former ?

Serge Gueguen : Forts d’une expérience de 44 ans et d’une stratégie d’innovation permanente, ORSYS et ses 1 400 formateurs experts, hommes et femmes de terrain, apportent les connaissances et les savoir-faire indispensables pour maîtriser et intégrer ces technologies numériques.

Avec 29 centres répartis sur toute la France, ORSYS a toujours un centre de formation proche de votre entreprise. Nos formations peuvent être organisées en présentiel comme en distanciel, que ce soit en interentreprises, dans l’un de nos centres, ou en intra-entreprise, au sein même de votre société. ORSYS propose trois formats de formation : des séminaires, des cours de synthèse et des stages pratiques. Les séminaires s’adressent aux décideurs et proposent une vision large d’un thème, les cours de synthèse s’adressent aux décideurs, managers, ingénieurs de bureau d’étude, et chefs de projet alors que les cours pratiques font la part belle à la mise en œuvre des technologies.

Quelle que soit la formule retenue, nos consultants formation sont à votre écoute pour construire avec vous les parcours les mieux adaptés à vos besoins, en termes de contenus, d’organisation et de financement. Chez ORSYS, nous mettons tout en œuvre pour que nos formations constituent un moment privilégié et qu’elles vous apportent les compétences recherchées, l’enthousiasme et le désir d’aller de l’avant.

Contenu proposé par ORSYS