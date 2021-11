Orrion Chemicals recycle les mousses de matelas

Ils encombrent les déchetteries et finissent souvent incinérés ou, pire, enfouis. Selon l’organisme Éco-mobilier, qui s’occupe de la collecte et du tri des matelas, les Français jettent environ 4,5 millions de matelas par an. La PME Orrion Chemicals Orgaform (OCO), dont le siège est à Paris et l’usine à Semoy (Loiret), a trouvé comment recycler les mousses.